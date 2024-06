Tragedia sui binari, muore investito da un treno: sospesa la circolazione ferroviaria sospesa

Una tremenda sciagura si è verificata questa mattina sui binari. La circolazione ferroviaria è attualmente sospesa tra Faenza e Forlì a seguito dell'investimento di una persona che, purtroppo, ha perso la vita. Il fatto è avvenuto giovedì mattina all'altezza dell'incrocio con via Giorgio Perlasca. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi. Il treno Freccia Rossa 8810 Bari Centrale (5:30) - Milano Centrale (12:35) è fermo dalle ore 10:49 a Forlì, mentre il Freccia Rossa 9806 Bari Centrale (6:35) - Milano Centrale (13:30) è fermo dalle ore 11:20 a Rimini. Fermo alla stazione di Faenza il treno Freccia Rossa 8803 Milano Centrale (8:05) - Bari Centrale (15:30), così come l'Intercity 605 Milano Centrale (7:05) - Lecce (19:55). Sul luogo dell'investimento sono in corso i rilievi delle forze dell'ordine.