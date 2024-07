Giovane calciatore perde la vita in moto, la squadra: "Non vedeva l'ora di iniziare la preparazione"

Era un giovane calciatore del Cervia United la vittima del drammatico incidente avvenuto questa mattina in via Cervese a Calabrina, nel Cesenate al confine con la zona di Cervia. Alberto Stefano, questo il nome del motociclista deceduto, aveva compiuto 21 anni lo scorso 7 aprile e appena due settimane fa era stato presentato allo stadio di Cervia, dopo la conferma in squadra in seguito alla fusione tra il Cervia e il Del Duca Grama. La società aveva infatti rinnovato l'ingaggio al giovane difensore cervese, che in passato aveva giocato anche nelle giovanili dell'Imolese, della Spal e del Savio Calcio.

"È una notizia terribile - commentano dal Cervia United - Alberto era carichissimo e non vedeva l'ora di iniziare la preparazione il prossimo 29 luglio. Era anche dimagrito molto dopo essersi 'autoimposto' una dieta ferrea, era entusiasta di partire". Sui suoi profili social il 21enne condivideva le sue passioni sportive: dal calcio allo sci fino al nuoto, tanto che aveva partecipato alla 'pesca' dell'anello all'ultimo Sposalizio del Mare.

L'incidente

Alberto, in sella a una moto Honda, lunedì mattina attorno alle 9 è rimasto vittima di uno scontro frontale su via Cervese all'incrocio con via Targhini, dove è venuto a collisione con un'auto, una Skoda. La dinamica è al vaglio della Polizia locale di Cesena, che sta verificando anche il rispetto delle precedenze.

Ad avere la peggio, scaraventato sulla strada, è stato proprio il 21enne, che è deceduto prima di arrivare in ambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena. Illeso invece il conducente dell’auto, un 31enne di Gambettola. La circolazione stradale è stata sospesa per circa un’ora per garantire lo svolgimento dei rilievi da parte della pattuglia della Polizia locale, intervenuta sul posto a seguito dello scontro.

