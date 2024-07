Calciatore morto a 21 anni, il ricordo: "Un ragazzo solare e un punto di riferimento straordinario"

Profondo dolore in casa Cervia United dopo la scomparsa del calciatore Alberto Stefano, difensore della squadra morto ieri mattina in un tragico incidente stradale. "Un comunicato che non avremmo mai pensato di fare - si legge in una nota a firma del presidente Ughetto Cangini - Purtroppo il dramma e la tragedia per la scomparsa improvvisa del giovane calciatore Alberto Stefano ci hanno lasciati tutti senza parole e in un profondo dolore. Innanzitutto vogliamo esprime sentimenti di profondo solidale cordoglio e al contempo di vicinanza ai genitori e familiari di Alberto, per questo gravissimo dolore a seguito della scomparsa del loro caro figlio".

"Per noi, negli anni in cui ha militato nel campionato di eccellenza (allora Del Duca Grama), pur nella sua giovanissima età, appena diciottenne, è stato un punto di riferimento straordinario, sempre solare e pieno di gioia, che sapeva fare gruppo anche con gli altri calciatori, seppur alcuni più grandi di lui, è sempre stato un punto di riferimento e si distingueva per la sua voglia di vivere e giocare al calcio mettendo passione e impegno - lo ricorda - In tutti noi, anche dopo il suo trasferimento, è rimasto un ricordo favorevole, indelebile, e tutto il gruppo dirigente gli ha voluto bene, tanto che aveva ripreso e voluto rientrare da questo campionato a giocare nella nostra nuova società. Tutto il gruppo dirigente, affranto e sconvolto da questa notizia, vuole ancora pensare a questo giovane ragazzo come esempio per i giovani partendo dal suo carattere e la passione per la vita e il calcio, lo sport come momento importante di aggregazione e crescita. Noi non lo dimenticheremo e la sua breve esperienza sarà sempre viva nella nostra società, che piange insieme ai genitori questa immane tragedia".

