Muore nel cantiere dell'ospedale: ritrovato dagli operai dopo ore

Drammatico episodio all'ospedale di Argenta. Un 75enne di Conselice, Giancarlo Caranti, è stato trovato morto ieri mattina all'interno del cantiere allestito nel nosocomio ferrarese.

Dalle prime informazioni, come riporta La nuova Ferrara, l'anziano invece di usare l'ingresso principale avrebbe cercato di entrare in ospedale passando dalla rampa d'accesso al pronto soccorso, dove era appunto segnalata la presenza di un cantiere. A trovarlo, dopo alcune ore, sono stati gli operai che stavano lavorando in quella zona. Inutili i tentativi di soccorso.

Il cantiere è stato messo sotto sequestro e sono in corso le indagini del caso. Intanto l'Ausl, in una nota, ha fatto sapere che l'anziano sarebbe deceduto a causa di un arresto cardiaco. In ogni caso sul cadavere è stata disposta l'autopsia per far luce sulla triste vicenda.