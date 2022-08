Trovato in casa in un lago di sangue: disperata corsa in ospedale, muore poco dopo

Macabro ritrovamento nel tardo pomeriggio di martedì a Ponte Nuovo. Attorno alle 18.15 è arrivata una chiamata al 118 da parte di una persona che segnalava il rinvenimento di un parente, un anziano di circa 80 anni, riverso a terra in un lago di sangue all'interno del proprio appartamento al civico 114 di via Dismano. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica insieme ai Vigili del fuoco, che hanno raggiunto l'abitazione situata all'ultimo piano di una palazzina.

L'uomo è stato rianimato a lungo e trasportato in condizioni disperate in ospedale, dove è deceduto poco dopo. Dai primi accertamenti, pare che sul corpo della vittima sia stata trovata una ferita compatibile con una caduta accidentale. Non sono invece stati trovati segni di violenza. L'anziano era rimasto vedovo dopo la morte della moglie e viveva da solo.

Sul posto si sono portate le volanti della Polizia di Stato, la Scientifica e la Squadra mobile per le indagini del caso. E' stato informato il pm di turno e l'appartamento di via Dismano è stato messo sotto sequestro per poter effettuare eventuali ulteriori accertamenti.