Muore a 26 anni, l'appello: "Aiutateci a trovare una casa per le sue gatte"

E' una tragedia quella che si è verificata giovedì sera in una stazione rifiuti a Cervia, dove l'operaio 26enne Christian Vernocchi stava lavorando quando ha tragicamente perso la vita. Il ragazzo, che abitava a Ravenna, aveva due gatte, che ora cercano casa. A lanciare l'appello è Patrizia Parrino, che spiega: "Christian è volato in cielo, e ora le due gatte cercano casa. La nera si chiama Puzza, ha tre anni ed è sterilizzata e le manca un occhio. La gatta tigrata invece ha un anno, non è sterilizzata e non so il nome. Sono buonissime, ma in questo momento un pochino agitate a causa del via vai di gente estranea in casa loro. Le gatte sono in simbiosi e devono essere adottate insieme, erano state addottate da Christian dal gattile perché abbandonate in passato". Per eventuali adozioni è possibile contattare Patrizia al numero 3391838297.