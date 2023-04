Ravenna piange un uomo simbolo della Resistenza: è morto il partigiano Decimo Triossi

E’ stata da poco resa pubblica la notizia della scomparsa di Decimo Triossi, 93 anni, nato a Porto Fuori il 13 aprile 1930. Triossi, geometra, da giovanissimo (15 anni) si unì alla lotta partigiana. Nei primi anni ’50 ricoprì il ruolo di segretario provinciale della Federazione Giovani Comunisti Italiani, poi entrò nel direttivo nazionale. Fu inoltre dirigente cooperativo, e in ambito pubblico ricoprì nel quinquennio 1970-75 l’incarico di Presidente della Provincia di Ravenna. Negli anni seguenti fu anche assessore regionale, prima all'Urbanistica e all'Edilizia e poi alla Sanità nella Giunta a guida Pci (1975-1985). Impegnato anche nell’associazionismo fu un punto di riferimento per la memoria storica ravennate in qualità di dirigente Anpi e anche di presidente dell’Istituto Storico della Resistenza, dal 1998 al 2008.

“Apprendo con grande dolore della morte di Decimo Triossi – ha detto il sindaco di Ravenna Michele de Pascale – a cui mi legava un rapporto di grande affetto e profonda stima. Impegnato da giovanissimo nella Resistenza, dirigente provinciale e nazionale della Federazione giovanile comunista, uomo delle istituzioni - ha ricoperto il ruolo di presidente della Provincia di Ravenna e di assessore regionale - impegnato nella cooperazione, ha tracciato il percorso di crescita della storia della sinistra nel nostro territorio, incarnando i valori che hanno reso la nostra comunità prospera, moderna e umanamente più ricca. Ha trascorso l’ultima parte della sua vita dedicandosi alla cura e alla trasmissione della memoria come presidente dell’Istituto storico e dirigente Anpi. Lo ricordo emozionato e felice lo scorso luglio in occasione della visita del presidente Mattarella per il centenario dell’assalto fascista alla Federazione delle cooperative, a cui aveva voluto partecipare nonostante i suoi problemi di salute. Decimo continuerà a rappresentare un punto di riferimento imprescindibile per la generazione degli amministratori di questo territorio, a cui ha saputo consegnare saperi e valori che ci guidano quotidianamente e ci aiutano ad affrontare le sfide contemporanee. Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano le mie più sincere condoglianze”. Anche Articolo 1 di Ravenna si unisce al dolore di quanti piangono la scomparsa del caro Decimo Triossi. “Un grande uomo politico, onesto, intelligente, e un ottimo uomo di governo”: così lo ricorda il senatore Vasco Errani.

"Ci lascia uno degli ultimi testimoni della Resistenza, che con le sue azioni e il suo impegno ha contribuito alla libertà del nostro Paese. Ci mancherà quest’uomo coraggioso, animato da un grande bene per la nostra comunità che ha guidato come segretario della FGCI negli anni 50, come presidente della Provincia e poi assessore regionale - ha detto il segretario provinciale del PD Alessandro Barattoni - Con la sua passione e la sua lucidità è sempre stato per me un punto di riferimento fondamentale con cui confrontarmi sui cambiamenti politici, sull’antifascismo e sulla sinistra; le nostre conversazioni erano sempre stimolanti e costruttive. Alla sua famiglia, alla sua cara moglie Lubiana, faccio le più sincere condoglianze, mie personali e di tutto il Partito Democratico. Decimo è stato per tutti noi una guida, gli saremo eternamente grati.”

Anche l'Anpi provinciale di Ravenna piange la scomparsa di Triossi: "Ancora il 27 novembre scorso, pur in precarie condizioni di salute, volle intervenire alla cerimonia in ricordo dell’eccidio di Madonna dell’Albero, nel quale peraltro rimasero vittime alcuni suoi familiari. L’Anpi di Ravenna lo ricorda con commozione, con l’orgoglio di averlo avuto nelle sue fila dando un contributo di grande qualità politica e culturale alla diffusione dell’antifascismo, specie tra le giovani generazioni. Un abbraccio alla moglie Lubiana, che ne ha condiviso un lungo tratto della vita ma anche gli ideali e l’impegno politico antifascista".