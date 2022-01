E' morto Dino Guerra, storico fondatore e presidente della Pubblica Assistenza

Si è spento domenica a Cervia Dino Guerra, socio fondatore e presidente della Pubblica Assistenza Città di Ravenna dalla sua costituzione, avvenuta nel 1981, fino al 2017. "Ci uniamo al dolore di familiari e amici nel saluto a Dino Guerra - afferma la Pubblica Assistenza ravennate - è un pezzo di storia della PA che ci lascia".

"Le vicende di un’organizzazione come la Pubblica Assistenza passano dalle persone, dal loro impegno e dall’attaccamento dimostrato alla missione intrapresa. Dino Guerra sarà ricordato per importanti innovazioni nel servizio dell’emergenza territoriale - prosegue l'associazione ravennate - che sono poi diventate parte integrante del soccorso sul nostro territorio, partendo dalla prima felice sperimentazione dell’elisoccorso in Italia per arrivare al servizio di emergenza motociclistica, passando da tanti altri progetti che in questi anni hanno fatto la storia dell’associazione.