Una vita dedicata ai poveri delle favelas: si è spento Don Sante Collina

Castel Bolognese in lutto per la morte di Don Sante Collina, spentosi giovedì all'età di 81 anni. Il parroco aveva sconfitto il Covid qualche settimana fa, ma negli ultimi giorni aveva visto le suo condizioni peggiorare. Ha vissuto per 40 anni tra le favelas del Brasile come missionario, rientrando lo scorso luglio a Castello. "Ai suoi cari le condoglianze della nostra comunità", commenta il sindaco Luca della Godenza. I funerali si svolgeranno sabato 16 gennaio alle 10 nella chiesa di San Petronio.