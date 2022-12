Si è spento Egisto Pelliconi, ex sindaco di Brisighella: "Testimone della nostra memoria storica"

Si è spento all'età di 84 anni Egisto Pelliconi, più volte sindaco di Brisighella e consigliere d’amministrazione della Cassa di Risparmio di Ravenna, membro di lunga data della “Memoria storica i Naldi e gli Spada”. Per oltre sessant'anni è stato protagonista a Brisighella prima come amministratore e poi come promotore sociale e culturale, attività per le quali gli sono stati conferiti importanti riconoscimenti. Nel 2021 aveva ricevuto il 'Vincastro d'Argento - Premio ad una vita'. I funerali avranno luogo martedì 20 dicembre alle 15 nella Chiesa dell'Osservanza di Brisighella.

"Un uomo che ha sempre lavorato per il bene della comunità e del paese intero", lo ricorda il sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli. "La morte di Egisto Pelliconi lascia un grande vuoto nella nostra comunità - il cordoglio degli ex sindaci di Brisighella e del gruppo consiliare Insieme per Brisighella e i Democratici di Brisighella - Nelle relazioni personali è stato sempre attento, presente e disponibile; per questo ci mancherà e coltiveremo con affetto il suo ricordo".

"Nitido e appassionato uomo di cultura molto legato alla dottrina sociale della Chiesa ispirata dai suoi autorevoli concittadini brisighellesi Cardinali Dino Montuzzi e Achille Silvestrini, di cui è stato anche successore alla presidenza dell’associazione culturale brisighellese “I Naldi e gli Spada” - il ricordo di Antonio Patuelli, presidente della Cassa di Ravenna - Egisto Pelliconi è stato con noi molto impegnato sempre con costruttività per la sana e prudente gestione della Cassa di Ravenna e per lo sviluppo del nostro gruppo bancario privato ed indipendente. Non lo dimenticheremo".

"Socio antifascista e amico, attivo protagonista della crescita democratica del nostro paese nel solco tracciato dalle vicende della nostra Liberazione e sancito poi nella Costituzione della Repubblica Italiana - aggiunge Luciana Laghi, presidente Anpi di Brisighella - Vogliamo in particolare ricordare il suo affettuoso legame con gli uomini della Brigata Maiella, unito alla profonda riconoscenza per quanto da loro compiuto anche in queste terre. Vogliamo ringraziarlo per la magistrale collaborazione prestata negli anni a fianco dell’Istituto Comprensivo “Olindo Pazzi” di Brisighella in favore di numerosissime classi di studenti, quale testimone della nostra memoria storica e quale educatore alla conoscenza e rispetto delle pubbliche Istituzioni. Ci uniamo con sincero affetto al cordoglio dei familiari, amici, conoscenti e cittadini tutti".