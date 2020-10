Si è spento Eros Marzelli, storico salinaro: "Raccontava l'anima di Cervia"

Si è spento Eros Marzelli, "memoria storica" di Cervia la cui vita affonda le radici nella storia delle Saline, dove ha lavorato per tutta la vita. Aveva 84 anni ed era "figlio d'arte": suo padre, infatti, era salinaro come lui. "Ho appreso con dolore della scomparsa di Eros Marzelli - lo ricorda il sindaco Massimo Medri - E’ stato uno dei fondatori del gruppo culturale Civiltà Salinara e più di una volta ha consegnato il sale al Papa. Un uomo di animo generoso, affabile, sempre pronto a raccontare un aneddoto e a far rivivere nei suoi racconti la tradizione e l’anima più profonda della nostra città. Ma anche un uomo che viveva nella contemporaneità, moderno e attento ai cambiamenti tanto che, nonostante l’età, comunicava anche attraverso i social e la sua pagina spesso era fonte di preziose informazioni, notizie e curiosità. A Eros mi legava una sincera amicizia. A nome personale e della città di Cervia esprimo le più sentite condoglianze ai familiari e sono vicino alla loro sofferenza".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.