Morto nell'esondazione del Senio: la Procura apre un'indagine per chiarire la tragedia

Chiarire le circostanze della morte di Remo Bianconcini, l'uomo di 80 anni travolto dalle acque in seguito all'esondazione del fiume Senio a Castel Bolognese. Questo è l'obiettivo della Procura della Repubblica di Ravenna che ha infatti aperto un fascicolo esplorativo sul decesso dell'anziano. Bianconcini, secondo le prime testimonianze e le ricostruzioni svolte in seguito alla tragedia, si sarebbe recato in bicicletta in una strada che era stata chiusa per precauzione, via Biancanigo, e in seguito avrebbe trovato la morte tra le acque del fiume Senio, non lontano dalla propria abitazione. I Carabinieri avevano fin da subito avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti che ha portato al decesso dell'uomo, la cui salma era stata recuperata dai Vigili del Fuoco. Stando ad alcune testimonianze, pare che Bianconcini si fosse allontanato da casa per cercare il suo cane, ma la circostanza è ancora tutta da confermare.

