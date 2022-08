"Dolore e tristezza immensi per questa improvvisa e prematura scomparsa - commenta il sindaco Giorgio Sagrini - Sincere condoglianze alla moglie Loretta, al figlio Alberto e ai loro famigliari da parte mia e di mia figlia Valentina". Al cordoglio del primo cittadino si uniscono la giunta, il consiglio comunale e i dipendenti del Comune di Casola Valsenio, ricordandone "con riconoscenza l'impegno politico e civile a favore della comunità casolana, la dedizione alla famiglia e al lavoro".

Casola Valsenio è in lutto per l'improvvisa scomparsa di Marino Fiorentini, consigliere provinciale dal 1993 al 1997, sindaco di Casola dal 1995 al 1999, dal 2004 assessore al bilancio e lavori pubblici sempre nel Comune di Casola e dal 2006 assessore a lavori pubblici della provincia di Ravenna. Fiorentini avrebbe compiuto 61 anni a novembre. Lascia la moglie Loretta e il figlio Alberto. La cerimonia funebre si terrà mercoledì 24 agosto alle ore 15.00 nell'Abbazia di Casola.

Casola Valsenio in lutto per la scomparsa dell'ex sindaco Marino Fiorentini: "Sempre impegnato per la sua comunità"