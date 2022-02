Morto Luigi Mattioli, primo vicesindaco comunista di Ravenna: "Ora continuerà le sue discussioni con Arrigo"

È scomparso domenica, all’età di 91 anni, Luigi Mattioli, storico dirigente della sinistra ravennate, primo vicesindaco comunista di Ravenna negli anni '70. "Ero andato a trovarlo l’ultimo giorno dell’anno quando ci eravamo confrontati sul partito, sulla città e su quanto accaduto nelle ultime elezioni - lo ricorda il segretario del Pd Alessandro Barattoni - Cresciuto nell’Uisp, diventò dirigente della nostra federazione, grande esperto di urbanistica. Ci mancheranno le sue visite in via della Lirica, le sue idee lucide e costruttive esposte con umiltà e discrezione, la sua curiosità e voglia di ascoltare, la sua capacità di esserci sempre nel modo giusto, gli aneddoti che raccontava, sempre con il sorriso sulle labbra. Uno di quei dirigenti politici che tutti i segretari dovrebbero incontrare. A nome di tutto il Partito Democratico porgo le più sentite condoglianze ai suoi amici e alla sua famiglia. Ciao Gigi".

"Grande protagonista delle istituzioni ravennati, ha rivestito la carica di vicesindaco per il Pci nella prima giunta Canosani - scrive il sindaco Michele de Pascale - Esperto di urbanistica, fu tra coloro che anticiparono una visione moderna della progettazione della città e che videro nella pianificazione urbanistica il possibile ruolo riformista rispetto al territorio e alla società attraverso un nuovo approccio caratterizzato da continuità e sistematicità di metodo e di contenuti. È stato un riferimento importantissimo nella vita politica e democratica di Ravenna, non solo dei suoi tempi, ma anche e specialmente per le generazioni a venire, in particolare grazie alla sua attenzione sempre viva e di assoluto rispetto per le giovani generazioni. È stato per molte generazioni di dirigenti del centrosinistra ravennate un modello e una guida sicura a cui ispirarsi e da cui ricevere consigli. Lo ricordiamo con affetto e grande stima. Un pensiero commosso alla famiglia e ai suoi cari".

"Un uomo con la passione per la politica scritta sulla pelle - il ricordo di Simona Pepoli, vedova del compianto sindaco Fabrizio Matteucci - Fedele ai suoi valori sempre, per me è stato un maestro, uno di quelli a cui chiedi consiglio su come si deve fare. Perché non pensava di essere più bravo e lo era e aveva una inesauribile voglia di confrontarsi. E poi quel suo modo di ridere e anche di arrabbiarsi che lo rendeva unico. Ciao Gigi, grazie davvero. Credo ci sia qualcuno che ha già le braccia aperte per accoglierti".

"Lo ricordo come vicesindaco attento, preciso, preparato - aggiunge l'ex parlamentare Aldo Preda - È stato un comunista convinto, mai settario, disponibile al confronto e al dialogo. Era attento a quello che succedeva oggi, non era un nostalgico, ma legato ai grandi valori della sua storia politica. E molte volte a ragione. Ora continuerà le sue discussioni con Arrigo e gli uomini e le donne di buona volontà che ha incontrato nella vita terrena". "Gigi Mattioli è una delle persone che personalmente ho ascoltato di più nella mia vita personale e politica - il ricordo dell'ex sindaco ravennate Vidimer Mercatali - Grazie Gigi, te l’ho detto tante volte, oggi per l’ultima volta!".