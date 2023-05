Morto il fumettista ravennate Massimo Cavezzali

Lutto a Ravenna e nel mondo del fumetto per la scomparsa di Massimo Cavezzali, deceduto all'età di 73 anni. Nato a Ravenna nel 1950, è stato un fumettista di grande rilevanza. Fra i suoi fumetti più noti vi sono Ava, Kika e la biografia a fumetti di Vasco Rossi. Celebri le sue vignette con il personaggio ricorrente dell'omino con il nasone e gli occhi grandi e spalancati, a nascondere quasi del tutto la fronte: un cliché che ricorre in molte opere dell'artista ravennate, dai protagonisti dei suoi scanzonati fumetti su Dio ai personaggi secondari di Ava.

Cavezzali si trasferì sin da giovane a Firenze. Inizia a pubblicare fumetti sulla rivista Il mago, continuando poi a pubblicare storie e strisce apparse, negli anni ottanta e anni novanta, sulle più svariate pubblicazioni: da riviste di fumetti quali Il Grifo, Comix e Lupo Alberto a giornali di attualità come Tutto e Musica, inserto settimanale de La Repubblica, per il quale ha realizzato dei ritratti-caricatura di cantanti famosi. Assieme ad altri giovani autori dell'epoca, inoltre, tra la fine degli anni '80 ed i primi anni '90 pubblica i suoi fumetti in riviste specializzate quali Hey Rock (editore Coniglio) sulla quale vengono pubblicate le omonime strisce, Animal Comic e Cuori Solitari (ACME editore) ed altre. Recentemente è inoltre stato pubblicato, sempre per l'editore Coniglio, Ogni volta che sono Vasco, volume monografico che racconta una versione ironica della biografia del celebre cantante Rock Vasco Rossi.

Cavezzali ha inoltre all'attivo molte vignette, illustrazioni e storie brevi pubblicate sulle riviste più disparate, oltre ad un ciclo di storie ed illustrazioni che vedono protagonisti Ava e Palmiro, il paperotto creato da Sauro Ciantini, collega ed amico di Cavezzali, apparse sulla rivista Comix. Molte storie di Cavezzali, soprattutto del periodo più recente, sono state inoltre realizzate in collaborazione con il fumettista James Hogg. Nel 2007, sempre in collaborazione con Sauro Ciantini, ha pubblicato il romanzo giallo Una busta per Grace, presso la Neftasia Editore di Pesaro. A Lucca Comix, edizione 2019, la casa editrice CUT UP, ha pubblicato un libro cartonato di AVA che raccoglie la storia completa uscita su Lupo Alberto, più molte vignette inedite. A Marina di Pietrasanta, dall'11 maggio al 9 giugno 2019, per la Mostra "Leonardo 500", è esposta una vignetta su leonardo da Vinci.