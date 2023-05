Un lungo abbraccio per l'ultimo saluto a Giordano, vittima dell'alluvione. Il ministro: "Il governo è con voi"

Due carabinieri in alta uniforme a presidiare l’ingresso della cella della Camera Mortuaria di Faenza. Alle 9.45, in anticipo rispetto all’orario preventivato, l’arrivo del ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, accolto dal Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, dalla senatrice Marta Farolfi, dal sindaco di Faenza Massimo Isola accompagnato dall’assessore Massimo Bosi e dagli ufficiali di Carabinieri e Guardia di Finanza, dai funzionari della Polizia di Stato, della Protezione Civile e dai Vigili del Fuoco.

Di fronte alla camera mortuaria aperta dalle 7.30 c’erano i parenti, le figlie e gli amici di Giordano Feletti, tragicamente scomparso a 78 anni la notte di martedì 16 maggio, quando la rottura degli argini del Lamone nella zona del Borgotto ha inondato la sua abitazione di via Della Valle senza lasciargli scampo. A ricordarlo non solo parenti, vicini di casa e amici, ma anche il Rione Rosso, di cui era stato consigliere. "Giordano è stato un socio attivo del Rione per tantissimi anni, ricoprendo per diversi anni il ruolo di console - lo ricordano dal Rione - Nell'ultimo periodo, tornato nella sua Faenza, aveva ricominciato a frequentare il circolo rionale, riavvicinandosi a tanti cari e vecchi amici. Non potremo riprenderci le persone che questa alluvione ci ha portato via, ma il tuo ricordo e la tua vita rionale rimarrà per sempre con noi in via Campidori".

I vicini avevano dichiarato che in quegli attimi concitati l’acqua era arrivata velocemente, fino ai secondi piani. Giordano è stato ritrovato nel giardino di casa, e per il riconoscimento ufficiale ci è voluto qualche giorno. A rendergli omaggio, venerdì mattina di fronte alla bara chiusa, i familiari in cordoglio e le autorità. C’è stato anche un lungo abbraccio dei familiari addolorati con il sindaco, idealmente a nome di tutta la città. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto pervenire una corona funebre.

"Sono venuto qua per segnare la vicinanza del Governo alle famiglie delle vittime, ma più in generale per testimoniare l'attenzione che il governo presta alla situazione drammatica che ha vissuto questo territorio - ha detto a margine il ministro Zangrillo - È evidente che questa è diventata per noi la priorità, quindi tutti gli sforzi sono concentrati nel reperire tutte le risorse e definire tutti gli aiuti possibili per affrontare intanto questa prima situazione di emergenza, per cercare di contenere il più possibile la fase dell'emergenza, anche dal punto di vista dei tempi, per poi passare a quella di ricostruzione. L'obiettivo è quello di reperire tutte le risorse possibili per rendere efficaci gli interventi nella fase emergenziale e passare poi alla ricostruzione e quindi dare un segnale alla popolazione".