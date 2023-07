Si è spento il giornalista Lorenzo Tazzari: il cordoglio della città

Si è spento oggi il collega Lorenzo Tazzari, giornalista del Resto del Carlino di Ravenna. Aveva 66 anni ed era affetto da un male incurabile. Tazzari iniziò la carriera da giornalista nel 1975 nella redazione di Pesaro del Carlino, successivamente venne nominato responsabile della redazione di Forlì, prima di arrivare a Ravenna. Ha avuto collaborazioni con giornali internazionali e nel tempo si è specializzato nel giornalismo economico.

"Apprendo con immenso dolore della morte di Lorenzo Tazzari - commenta il sindaco Michele de Pascale - A lui mi univa un rapporto di grande stima e rispetto reciproco. Lorenzo con il suo lavoro, che svolgeva sempre con grande professionalità, occupava un ruolo essenziale a servizio dell’informazione pubblica della città; la sua penna ha letteralmente raccontato buona parte della storia recente della comunità ravennate, trattando in particolare i temi centrali della portualità e dell’energia. La nostra città perde oggi un bravissimo e appassionato giornalista, stimato da tutti. Sentite condoglianze da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale alla moglie Vittoria e ai suoi cari".

“L’improvvisa gravissima malattia e scomparsa di Lorenzo Tazzari è tragica e dolorosa come una fucilata - aggiunge Antonio Patuelli, presidente della Cassa di Ravenna spa - Lorenzo era un autorevole punto di riferimento nell’informazione innanzitutto, ma non solo, ravennate, un interlocutore quotidiano sulle più diverse tematiche economiche, un amico vigile e presente in ogni occasione di rilievo. Ho conosciuto Lorenzo trent’anni fa, quando guidava la redazione ravennate del Messaggero: quando essa fu chiusa, Lorenzo volle a tutti i costi rimanere a vivere e a lavorare a Ravenna, ritornando al Resto del Carlino dove ha scritto fino a poche settimane fa su tante tematiche economiche e soprattutto portuali. Lascia una traccia umana e professionale di forte attaccamento al giornalismo di qualità e a Ravenna in cui ha scelto con grande convinzione e determinazione di vivere. Non lo dimenticheremo e partecipiamo commossi al dolore della sua famiglia".

"Con Lorenzo perdo un amico tra i più cari, conosciuto fin dall'inizio della sua carriera professionale e della attività politica per quanto mi riguarda - afferma il presidente del Tcr Giannantonio Mingozzi - Entusiasta del suo lavoro, lo ha sempre migliorato, impegnato in Comune come nella edizione ravennate del Messaggero ed oggi al Carlino, che dopo Marcello (Petronelli, ndr) perde un'altra colonna della sua storia più recente. Un giornalista capace di consigliarti, di offrirti il valore più utile degli avvenimenti in modo da poterli rappresentare nella realtà locale; un appassionato delle vicende portuali, che ha offerto con "Porto di Ravenna" una tribuna utilissima a tutti noi per diffondere le notizie più importanti e via via lo sviluppo del nostro scalo. Le sue capacità, lo stile mai arrogante, la qualità dei suoi pezzi ed un lavoro faticoso ma pieno di soddisfazioni rimarranno per sempre nella memoria e nelle attenzioni di chi meglio lo ha conosciuto, offrendo alla sua famiglia i sensi di un immenso cordoglio".