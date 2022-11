Muore a 25 anni poco prima di diventare padre: il suo titolare apre una raccolta fondi per aiutare la compagna

E' una tragedia quella che si è verificata nella notte tra sabato e domenica scorsi sulle strade di Lugo, dove ha perso la vita il 25enne Simone Ricci Picciloni. Il giovane stava tornando a casa da lavoro quando attorno alle 3.30, per cause ancora in corso d'accertamento, è finito in un fossato venendo sbalzato dall'abitacolo dell'auto. Troppo gravi le ferite riportate dal giovane, che è deceduto nonostante i soccorsi dei sanitari.

Simone era fidanzato con Claudia, che tra qualche mese lo avrebbe reso padre. Per aiutarla Mirko Balestri, titolare dell'osteria L'O di Belricetto - dove Simone lavorava - ha lanciato una raccolta fondi: "In seguito alla tragedia per la scomparsa del nostro giovane collega e futuro padre, vorremmo aiutare la famiglia con donazioni a favore del nascituro - dice il ristoratore - Per chi volesse aiutarci potete fare la donazione al seguente Iban: IT65R0854267550000000116693 intestato allla futura madre Claudia. Un grazie a tutti per la collaborazione". L'imprenditore rivolge poi un tenero pensiero al 25enne: "Sei stato un buon allievo, è stato un orgoglio averti avuto al nostro fianco. Rip cucciolo".