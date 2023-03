Dramma a poca distanza dal centro abitato: uomo investito da un'auto perde la vita

Dramma nel pomeriggio di giovedì a Piangipane, a poca distanza dal centro del paese sulla strada principale che porta il nome dello stesso, tra l'ex seminario e il Centro di formazione professionale Alfa Opera Diocesana Giovanni XXIII. Erano da poco passate le 15: un uomo, di cui non sono ancora note le generalità, si trovava su via Piangipane, quando all'improvviso è stato investito violentemente da un'auto, una Mitsubishi con alla guida un uomo.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, ma per il pedone investito non c'è stato nulla da fare. L'automobilista è stato sottoposto agli esami tossicologici e alcolimetrici del caso per verificare le sue condizioni. Per i rilievi di legge e per far luce sulla dinamica è intervenuta la Polizia locale di Ravenna e la Medicina del lavoro. Via Piangipane è stata chiusa al traffico per permettere i soccorsi e i rilievi.

MAGGIORI INFORMAZIONI IN SEGUITO

Foto Massimo Argnani

