Malore fatale mentre passeggia a riva: perde la vita sotto lo sguardo dei bagnanti

Tragedia oggi pomeriggio sul litorale di Pinarella di Cervia. Un novantenne ha perso la vita a seguito di un malore mentre stava passeggiando lungo sulla riva. L'uomo, mentre camminava, all'improvviso è caduto sulla sabbia privo di conoscenza.

Immediatamente sono corsi sul posto i bagnini di salvataggio dalle torrette vicine e un medico che si trovava in zona. Subito sono iniziate le manovre rianimatore in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'elimedica. Ma per l'anziano, nonostante i tentativi di rianimazione siano andati avanti per 45 minuti, non c'è stato nulla da fare. Per i rilievi di legge hanno operato i militari della Guardia Costiera-Capitaneria di Porto di Cervia.