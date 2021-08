Il suo corpo galleggiava in acqua: morto un altro uomo in mare

Un'altra tragedia nelle acque del mar Adriatico. Attorno alle 20 nei pressi di un bagno di Pinarella di Cervia alcuni passanti hanno avvistato il corpo di un uomo che galleggiava in mare all'altezza della prima boa. Immediatamente alcune persone si sono tuffate in acqua per recuperare il corpo di un uomo in costume di circa 70 anni e portarlo sulla spiaggia. Le manovre di rianimazione sono iniziate già prima che giugessero sul posto i medici del 118 con ambulanza e auto medica, ma non si è potuto fare nulla per l'uomo che era già deceduto. Ancora non si è giunti all'identificazione della vittima. Sul posto è intervenuta anche la Capitaneria di Porto.