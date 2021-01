Si è spento il presidente dello storico motoclub Francesco Baracca: "Persona straordinaria"

La comunità di Lugo piange la scomparsa di Mario Cassigoli, conosciuto da tutti come "il presidente". Cassigoli, morto a 74 anni, dal 1973 è stato presidente dello storico motoclub 'Francesco Baracca', punto di riferimento in Romagna per tanti motociclisti locali e non solo. Negli anni '70 Cassigoli, conosciuto anche per la sua figura imprenditoriale, rilevò dalla famiglia l'azienda lughese Minardi Piume.

"Una persona veramente meravigliosa - commenta il 'collega' motociclista Giovanni ricordandolo - Ciò che ricordiamo di lui è il suo carattere straordinario, persona semplice e molto altruista, sempre disponibile con tutti, dinamico e con tanta voglia di fare, sempre allegro e sempre pronto ad aiutare gli amici, proprio perché aveva un alto senso del significato della parola amicizia, quella vera e disinteressata. Ora te ne sei andato, e anche questo lo hai fatto rispecchiando il tuo carattere, in maniera discreta e in silenzio, quasi a non voler disturbare... Onori a te Presidente, che la terra ti sia lieve".