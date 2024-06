La Classense dice addio al gatto Obama: la colonia felina della biblioteca verso lo "spopolamento"

Una brutta notizia per i tanti frequentatori della Biblioteca Classense di Ravenna che erano abituati a scegliere libri o studiare accarezzando quel dolce micione nero. Il gatto Obama, che dal 2009 viveva insieme ai suoi amici a 4 zampe all'interno della biblioteca, si è spento nei giorni scorsi. Nato il 15 maggio 2009, se n'è andato appena 4 giorni prima di compiere 15 anni. "Ciao Obama, la biblioteca è stata la tua casa, non ti dimenticheremo", l'annuncio sui social dei bibliotecari della Classense.

La colonia felina della Classense

La biblioteca ravennate dal 2009 ospita un'intera colonia felina. I primi gatti - Obama, Byron e Teresa - furono trovati ancora cuccioli dai lettori nel cantiere aperto per la ristrutturazione di alcune sale. Qualcuno passando li sentii miagolare: erano piccolissimi, senza madre e con gli occhi ancora chiusi. L'allora direttrice Claudia Giuliani, insieme a un'altra bibliotecaria, decisero di adottarli. Da quel giorno non se ne sono più andati.

Ai mici sono stati dati nomi importanti: Byron, come il poeta inglese che soggiornò a Ravenna; Teresa, come la ravennate amata dal poeta; Obama, come il primo presidente nero degli Stati Uniti. Poi negli anni si sono aggiunti anche Matta, portata in biblioteca dal direttore dell'istituzione Classense Maurizio Tarantino, e Dewey, come l'inventore della classificazione decimale usata in tutte le biblioteche del mondo. Durante il giorno, i gatti gironzolavano nelle sale della biblioteca in cerca di coccole, passeggiando tra i tavoli dove i ragazzi erano intenti a studiare o accucciandosi sui divani in cui i lettori erano soliti soffermarsi per leggere.

Purtroppo, però, la colonia sta andando verso lo "spopolamento": se Dewey è scomparso già nel 2016 e Matta qualche anno fa è sparita - i bibliotecari pensano abbia trovato una casa -, anche Teresa e Byron, fratelli di Obama, ormai hanno 15 anni e hanno bisogno di cure. Byron al momento è ricoverato, mentre Teresa alloggia a casa di una delle bibliotecarie che se ne prende cura, in attesa del rientro in biblioteca.