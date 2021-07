Tragedia sul lavoro: deceduto l'operaio precipitato nel cantiere edile

Non ce l'ha fatta l'operaio che venerdì scorso è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro in un cantiere edile tra Castiglione di Cervia e Savio. Le sue condizioni erano troppo gravi e l'uomo si è spento nei giorni scorsi in ospedale. Si tratta di un 61enne di origini rumene che venerdì pomeriggio stava lavorando in un cantiere edile di via Ragazzena al civico 155. All'improvviso il lavoratore è precipitato da un'impalcatura da un'altezza di qualche metro. Nella caduta, l'uomo ha sbattuto violentemente la testa e ha perso coscienza. Immediatamente i colleghi dell'uomo hanno dato l'allarme e sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elimedica, con la quale il ferito è stato trasportato con codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. Per i rilievi del caso e per verificare l'applicazione delle corrette misure di sicurezza sono intervenuti i Carabinieri di Cervia - stazione di Castiglione e Ravenna.

Lunedì sul caso erano intervenuti anche i sindacati Filca Cisl, Fillea Cgil e Feneal Uil della provincia di Ravenna, esprimendo la propria vicinanza alla famiglia del lavoratore e ritenendo "vergognoso che ancora una volta avvengano incidenti così gravi a lavoratori oltre i sessantanni, i quali sono maggiormente a rischio in un settore pericoloso e usurante come quello edile. Occorrono leggi e tutele speciali per chi opera in lavori disagiati come questi. Nei cantieri devono essere applicate tutte le corrette procedure e le norme in materia di sicurezza al fine di evitare situazioni cosi? drammatiche. L’impegno di tutti deve essere quello di lavorare in modo serio, professionale e nel rispetto delle regole, in sinergia con gli enti paritetici dell’edilizia preposti alla formazione e prevenzione, in modo che incidenti come questi non accadano più".