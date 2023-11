Operaio morto al petrolchimico, i sindacati: "Appalti troppo pericolosi". Bakkali: "Una morte ingiusta"

È il 59enne Stefano Poletti la vittima del drammatico incidente sul lavoro al polo petrolchimico che ieri pomeriggio ha avuto esito mortale. L'uomo stava lavorando all'interno di un cantiere in un'area data in uso dalla Consar - Poletti era dipendente di una ditta associata a quest'ultima - ad Acmar, quando per cause ancora in corso d'accertamento è stato colpito a morte da una pala meccanica manovrata da un collega. L'operaio, che il prossimo anno sarebbe andato in pensione, è morto sul colpo sotto lo sguardo disperato del collega.

L'episodio ha sollevato l'ira dei sindacati Cgil, Cisl e Uil: "Piangiamo l’ennesima vittima sul lavoro in provincia di Ravenna - scrivono in una nota - In questo momento di grandissimo dolore, esprimiamo le più sentite condoglianze e la propria vicinanza ai familiari della vittima. In attesa che le indagini facciano piena luce sull’accaduto e si individuino le eventuali responsabilità, rimarchiamo ancora una volta l’esigenza di mettere in atto ogni azione per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro".

"Dalle prime informazioni, la dinamica dell’accaduto sembra, ancora una volta, confermare la pericolosità della pratica dei lavori in appalto e in subappalto, verso la quale tra l’altro l’attuale governo ha introdotto una serie di deregolamentazioni che hanno ulteriormente indebolito le già precarie garanzie di sicurezza - attaccano i sindacalisti - Per questo Cgil, Cisl, Uil della provincia di Ravenna sollecitano nuovamente l’apertura di un tavolo per la stesura di un protocollo sugli appalti privati, così come previsto dal Patto territoriale di comunità per la prevenzione degli infortuni, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e la legalità sottoscritto in Prefettura il 29 luglio 2022".

"Una morte su cui le indagini chiariranno le dinamiche e che ci lascia senza parole e con un disarmante senso di ingiustizia - aggiunge la deputata ravennate Ouidad Bakkali - Un uomo di 59 anni muore sul lavoro. Tra un anno sarebbe andato in pensione. Un anno. Una ditta in subappalto. La macabra conta supera i 700 morti sul lavoro in Italia da inizio anno, una vera e propria strage sui luoghi di lavoro, “uno scandalo inaccettabile per un Paese civile” ha detto il Presidente Mattarella in occasione della giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Faccio mio l’appello dei sindacati della provincia di Ravenna, che denunciano come la deregolamentazione soprattutto in tema di subappalti sia una delle questioni da affrontare, perché precarizzano il lavoro e indeboliscono le garanzie di sicurezza. Mi stringo alla famiglia in questo momento di incolmabile lutto, consapevole che la strage non si fermerà finché questo tema non sarà tra le priorità di chi governa, in rete con le parti sociali e chi fa impresa. La nostra Repubblica è fondata sul lavoro e questa ecatombe mina nel profondo uno dei pilastri della nostra Costituzione e della convivenza civile".