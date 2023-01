Malore fatale mentre gioca a padel: morto a 48 anni l'ex calciatore del Ravenna Patrizio Billio

Mondo del calcio in lutto per la morte improvvisa di Patrizio Billio, 48 anni. Ex calciatore e attuale tecnico dell'Academy del Milan in Kuwait, Billio è stato stroncato da un malore mentre giocava a padel con alcuni amici a Treviso. La tragedia è avvenuta lunedì sera. Patrizio si è accasciato a terra e non si è più ripreso. La notizia della sua scomparsa ha suscitato sconcerto e incredulità, tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati in queste ore sui social da amici, conoscenti ed ex compagni di squadra. "Tutta la famiglia rossonera si stringe al dolore dei suoi cari", il messaggio della dirigenza milanista.

Billio era originario di Montebelluna, nelle stagioni 1991-92 e 1992-93 aveva disputato varie amichevoli con la prima squadra del Milan. Successivamente aveva indossato le maglie di Ravenna, Verona, Casarano, Ternana, Monza, Crystal Palace, Ancona, Dundee, Aberdden, Livorno, Sora, Pro Sesto e Colligiana, terminando la carriera agonistica nel 2010. Billio ha vinto anche due campionati di Serie C2 con le maglie di Ternana e Pro Sesto. Buona personalità e tecnica, era considerato una promessa del calcio italiano. Laureato in Scienze motorie all'Università Cattolica di Milano, collaborava anche con Pietro Vierchowod per il Milan Summer Camp che si terrà tra giugno e luglio a Cortina d’Ampezzo.