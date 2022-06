Morto per salvare 4 bambini in mare, il Prefetto scrive alla figlia: "Atto di altruismo straordinario"

Il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa ha voluto scrivere a Paola, figlia di Bruno Padovani, l'82enne che lunedì pomeriggio ha perso la vita nel salvare 4 bambini che rischiavano di affogare in mare a Lido Adriano, per ringraziarla dell'eroico gesto di suo padre. "Desidero sporgerle le mie più sentite condoglianze per la tragica scomparsa del suo caro papà dopo che si era adoperato per salvare 4 bambini in difficoltà tra le onde del mare, dimostrando un eccellente esempio di adempimento del dovere, in spregio di ogni rischio e pericolo - scrive il Prefetto - Un gesto di amore che riempie di commozione il cuore di ognuno di noi mostrando valori che papà Bruno ha saputo trasmettere attraverso quell'atto di altruismo veramente straordinario. Per la sua impresa eroica, Bruno ha sacrificato purtroppo la sua vita, quella vita vissuta sempre al servizio degli altri con grande coraggio, con immensa generosità e forte senso del dovere e sacrificio. Le sono grato per l'esempio del suo papà e spero di rivederla a Ravenna".