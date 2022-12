Una vita dedicata all'insegnamento: Lugo piange l'ex assessore Pier Luigi Facchini

Lugo è in lutto per la scomparsa di Pier Luigi Facchini, ex assessore e presidente del consiglio comunale. Nato a Cotignola nel 1943, si è laureato in Lettere classiche all'Università di Bologna con un Master in Gestione e Direzione della scuola all'Università di Ferrara. Ha iniziato e continuato a insegnare italiano e latino al liceo, ha scritto articoli e un libro sulla didattica dell’italiano. Durante il periodo di insegnamento è stato prima dirigente locale, provinciale e regionale del sindacato Cgil, poi, dopo qualche anno, assessore alla cultura e presidente del consiglio comunale del Comune di Lugo. Organizzava anche le attività culturali dell’Università per Adulti di Lugo.

Il sindaco Davide Ranalli ha voluto esprimere il cordoglio a nome dell'amministrazione comunale: "Una persona cui Lugo deve molto. Una persona generosa che all’insegnamento ha dedicato l’intera vita, sempre con la voglia di sperimentare e di non accontentarsi. L’Università per adulti di Lugo, che proprio in questi mesi ha ritrovato slancio dopo il periodo della pandemia, è stata solo l’ultimo dei luoghi dove ha portato la sua competenza e passione. Le più sentite condoglianze ai suoi familiari".