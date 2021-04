Ristorazione cervese in lutto per la scomparsa di 'Bruno': "La sua osteria era un tempio della cucina"

Il ricordo della nipote: "Un uomo che si è distinto per la sua cucina, per il suo essere vero sempre, per il suo sorriso per tutti. Io lo vedo già in cielo a infornare 'e cunei'"

Ristorazione di Cervia in lutto. Si è spento lunedì Primo Fiumana, da tutto conosciuti come 'Bruno', storico titolare dell'Osteria da Bruno nella frazione cervese di Sant'Andrea. "L'Osteria da Bruno in un volto - lo ricorda la nipote Rachele - Un highlander, un uomo che si è distinto per la sua cucina, per il suo essere vero sempre, per il suo sorriso per tutti, per la sua grinta e forza d'animo. Io lo vedo già in cielo a infornare 'e cunei'".

"La scomparsa di Bruno mi ha molto addolorato - lo ricorda invece il sindaco di Cervia Massimo Medri - La sua Osteria da Bruno è stata una meta immancabile per tanti cervesi e anche per molti turisti, che ne sentivano parlare come un tempio della cucina. Eravamo molto legati e abbiamo trascorso insieme tante serate davanti a un bicchiere di vino e a un buon piatto romagnolo, confrontandoci su tanti temi e condividendo un'amicizia vera e sincera, su di lui si poteva contare sempre".