Si è spento lo storico barbiere del lido: "Se ne va un pezzo di storia"

Lido di Classe in lutto per la perdita di una vera e propria istituzione della località balneare ravennate. Si è spento nei giorni scorsi Roberto Fusconi, meglio conosciuto in paese come "il barbiere". Era lo storico barbiere della città, che da mezzo secolo accoglieva i clienti nel suo negozio in centro e si prendeva cura di loro. D'inverno lavorava come barbiere a Sant'Andrea in Bagnolo. Nel 2019, il comitato cittadino di Lido di Classe lo aveva festeggiato regalandogli una pergamena per aver svolto per ben 50 anni, con puntualità e dedizione, il suo mestiere.

Tanti i suoi concittadini, ma anche i turisti che si affidavano alle sue cure, che hanno voluto ricordarlo con affetto. "Se ne va un pezzo di storia del nostro lido - scrive Marinella - I suoi modi, la sua presenza discreta, quel negozio immutato negli anni. Ci mancherà". "Era diventato il mio barbiere fisso prima di iniziare la vacanza al mare - ricorda Federico - Mi dava sicurezza per iniziare una bella vacanza". "Arrivati a Lido di Classe - commenta Paola - per gli uomini di casa era abitudine andare da lui per il taglio estivo". "Per la prima volta dal 1975 - conclude Marcello - quest'estate non la troverò come sempre sorridente...".