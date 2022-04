Lutto nel mondo dell'arte: è morto il fotografo ravennate Roberto Masotti

Ravenna e il mondo dell'arte e dello spettacolo piangono il fotografo ravennate Roberto Masotti che si è spento nella notte fra domenica e lunedì, all'età di 75 anni. Attraverso la sua lunga e straordinaria carriera, da solo o in coppia con Silvia Lelli, Masotti ha immortalato alcuni dei più importanti artisti italiani e internazionali.

Nel 2017, insieme alla compagna di vita Silvia Lelli, era stato protagonista della mostra fotografica “Musiche” al Mar, un'esposizione che aveva accompagnato e arricchito il cammino della XXVIII edizione del Ravenna Festival. Una collezione di 85 scatti in bianco e nero raccolti in quasi quarant’anni di attività. Masotti sarebbe dovuto essere protagonista anche del Ravenna Festival 2022: era prevista infatti per il 1° luglio alla Sala Corelli la presentazione dei libri fotografici di Masotti dedicati a John Cage e Franco Battiato, due figure fondamentali della musica del nostro tempo che il fotografo ravennate ha immortalato nel corso degli anni.

Sul web sono in tanti ha rivolgere il proprio commiato all'artista ravennate. Fra loro anche il musicista e cantautore Eugenio Finardi: "Che tristezza! Ho appena saputo che ci ha lasciato Roberto Masotti, grande fotografo ed amico, che ha documentato la storia della musica ritraendo con il suo stile inimitabile i grandi del rock, del jazz e della classica. Suo lo scatto di copertina di Sugo del retro di Diesel e del Festival del Parco Lambro 1976. Stavo riguardando le sue bellissime foto così piene di futuro. Che peso sul cuore, un altro amico di quell'epoca straordinaria che non rivedrò più... Ci rimane il suo lavoro. Addio Roberto. Un abbraccio a Silvia Lelli, compagna di lavoro e di vita".