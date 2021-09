Morto Romano Brandolini, fissata la data per l'ultimo addio

E' stato fissato il funerale di Romano Brandolini, volto notissimo del teatro Alighieri, deceduto all'età di 86 anni venerdì scorso. Commendatore e personalità molto conosciuta a Ravenna, Brandolini ricopriva la carica di Presidente dell’Aias (Associazione Italiana Assistenza Spastici). Tale associazione fornisce tuttora supporto ai diversamente abili ed ai relativi genitori. Brandolini ricopriva altresì la carica di Presidente della Fondazione Flaminia Agopuntura per la quale portò l’agopuntura a Ravenna nel 1971. Per oltre 30 anni è stato responsabile degli spazi teatrali presso il Teatro Alighieri di Ravenna collaborando anche con il Maestro Riccardo Muti nelle manifestazioni del Ravenna Festival. Brandolini era un punto di riferimento per l’accoglienza presso gli spazi teatrali di artisti e personalità a livello mondiale. A Romano Brandolini è stata insignita la carica di Commendatore al merito della Repubblica Italiana nel 2013. I funerali si svolgeranno lunedì alle ore 15:30, nella Chiesa Parrocchiale S. Maria del Torrione, in via Majoli. La partenza del feretro avverrà dalla camera mortuaria dell'ospedale civile S. Maria delle Croci di Ravenna alle 15.