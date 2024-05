Mentre taglia l'albero gli crolla addosso: muore schiacciato

Drammatico incidente nel pomeriggio di giovedì nel comune di Brisighella, sopra la frazione faentina di Santa Lucia, dove un uomo è morto tragicamente. Il 72enne si era recato nel proprio terreno agricolo ed era impegnato nel tagliare un albero, quando - per cause in corso d'accertamento - sarebbe rimasto schiacciato dal tronco del pesante arbusto, cadutogli addosso.

Ad accorgersi di quanto successo, attorno alle 17.30, è stata la moglie dell'anziano che, non vedendolo tornare, si è recata nel terreno trovando il marito, ormai deceduto. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, insieme ai Vigili del fuoco del distaccamento di Faenza, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 72enne. Presenti sul posto anche i Carabinieri di Faenza e Brisighella.