Agricoltore muore schiacciato dal trattore: cercava di sradicare un albero

Una tragedia è avvenuta lunedì, intorno alle 19 a Corleto di Faenza. Stando alle prime ricostruzioni, un uomo di 69 anni, proprietario di un terreno agricolo, sarebbe morto schiacciato dal proprio trattore mentre era impegnato a sradicare un albero. L'allarme è stato lanciato dai parenti del 69enne, Alfredo Patuelli, preoccupati perché l'uomo non rispondeva al cellulare. Sul posto sono quindi arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Faenza e i sanitari del 118 con ambulanza ed elicottero. I soccorritori, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'agricoltore. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'infortunio erano sul luogo della tragedia anche i Carabinieri della compagnia di Faenza e la Medicina del Lavoro.