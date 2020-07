Cervia in lutto per la morte dello storico bidello 'Silver': "Persona di grande umanità"

La comunità di Cervia è in lutto per l'improvvisa scomparsa di Silverio Guiducci, meglio conosciuto da tutti come "Silver", storico bidello delle scuole medie Gervasi. Tantissimi i messaggi increduli sui social da parte degli ex studenti e dei tanti cervesi che hanno voluto lasciare un loro personale ricordo.

"Con Silverio fequentammo l'Ipssair di Milano Marittima, fra il 1969 e il 1971, compagni di classe e amici fraterni - lo ricorda Ercole Massari - Iniziammo nell'estate 1970 il lavoro di Commis de rang, all'Hotel Mare e Pineta, alternandoci nel servire il pranzo nella "sala Padroni" dove il comm. Ettore Sovera e i figli Pupo, Gingi e Mimmina pranzavano come una aristocratica famiglia novecentesca. Silverio era figlio di "guido ad Paièz", amico di mio padre, e la nostra amicizia è durata tutta la vita, rinforzatasi quando era bidello alle scuole medie frequentate da mio figlio nei primi anni 2000. Quando noleggiava mosconi e pedaloni, un'ora gratis per il sottoscritto c'era sempre, e io ricambiavo ospitandolo in barca a pescare sgombri in alto mare. Caro Silverio, non sapevo che tu fossi ammalato, ricordo che la prematura morte di tuo padre ci colpì molto, e fu dura aiutarti a superare quel trauma. Sei stato capace in ogni ambito operativo di distinguerti, ma la cosa più saliente era la grande tua umanità, il sorriso, e la voglia di giocare. Addio, amico, o forse e meglio dire "arrivederci"".