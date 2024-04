Volontariato in lutto: è morto Simone Mari: "Gentile con tutti, resterà sempre nei nostri cuori"

L'Enpa Ravenna è in lutto per la morte di Simone Mari, di quarantanove anni, che se n’è andato nel pomeriggio di martedì. "Era un volontario molto attivo della nostra Sezione e la notizia della Sua scomparsa ha lasciato tutti noi esterrefatti ed addolorati - lo ricorda l'ente per la protezione degli animali - Simone viveva con la sua coniglietta Ronzina, cui era molto affezionato, e che ora è stata affidata a noi affinchè ce ne prendiamo cura".

Il ricordo dell'Enpa: "Era approdato al nostro ufficio alcuni anni or sono e subito si era messo a disposizione per svolgere ogni attività utile all’associazione, nonostante sovente accusasse dei problemi cagionatigli da un diabete molto aggressivo. Gentile con tutti, non lo abbiamo mai visto adirarsi contro qualcuno, onesto ed integro nella Sua condotta. Sempre presente in ufficio e nei banchetti, costituiva una risorsa sulla quale si poteva fare affidamento. Simone ci mancherà molto, in ufficio si avverte un grande vuoto che sarà difficilmente colmato, ma ne siamo certi, resterà sempre nei nostri cuori".