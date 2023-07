Se ne va lo storico presidente del Circolo pescatori: è morto Silvano Rovida

Cervia in lutto per la morte di Silvano Rovida, storico personaggio del Borgomarina e per anni presidente del Circolo Pescatori “La Pantofla”. "E’ mancato un caro amico, una persona che ha sempre dato tanto alla nostra Cervia - afferma il sindaco Massimo Medri - Fino all’ultimo si è impegnato fino in fondo e non si è mai tirato indietro, neppure nei momenti più difficili, svogendo fino alla fine il suo ruolo di presidente del Circolo Pescatori “La Pantofla”, una delle associazioni culturali più prestigiose e attive della nostra città".

"Silvano è sempre stato un uomo di profonde doti umane che ha vissuto una vita piena di amore e passione per Cervia e per il Borgomarina, che considerava la sua seconda casa. Una figura di riferimento per tante persone e tanti cittadini, molto amato e sempre ricambiato con stima e affetto. A nome personale e dell’Amministrazione comunale - conclude Medri - consapevoli dell’enorme perdita subita per la città di Cervia, ci stringiamo alla sua famiglia, esprimendo le più sentite condoglianze. Ciao Silvano".