Positivo al Covid si toglie la vita: una raccolta fondi per aiutare la sua famiglia

Una raccolta fondi per aiutare una famiglia nel momento del bisogno. E' quella indetta dai residenti delle Ville Unite in questi giorni, per aiutare la famiglia del 51enne ravennate che domenica si è tolto la vita all'ospedale Annunziata di Cosenza. L'uomo era risultato positivo al Covid. I funerali del 51enne si terranno giovedì 26 agosto alle 9.30 nella Chiesa di Campiano.

"La moglie del 51enne è rimasta sola con tre figli piccoli, tutti minorenni - spiegano gli organizzatori della raccolta fondi - Una mamma che si è trovata ad affrontare il peggiore degli incubi. A volte la vita ci mette a dura prova, e tutto ciò che diamo per scontato in realtà non ci appartiene. Chi volesse aiutare la donna e i suoi figli può fare una donazione il giorno del funerale oppure facendo una donazione sulla carta Postepay numero 5333171053380529".