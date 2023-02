Brisighella piange Tarcisio Raccagni: se ne va lo storico chef 'stellato' e imprenditore

E’ scomparso mercoledì, all’età di 80 anni, Tarciso Raccagni, la cui storia è indissolubilmente legata allo storico Ristorante Gigiolè di Brisighella. Blasonato chef, grazie alla propria cucina e alla continua ricerca riuscì a proporre il nome di Brisighella e delle eccellenze gastronomiche del territorio ben oltre i confini locali distinguendosi per competenza e bravura. Negli anni ’70 gestì insieme al fratello Nerio il ristorante di famiglia, facendolo diventare un tempio della gastronomia tradizionale e moderna, come fu ribattezzato dalla stampa specializzata. Nel 1978 conquistò la prima stella Michelin, che mai prima di allora fu attribuita ad un ristorante brisighellese. Contribuì inoltre in modo significativo alla trasmissione dell’arte culinaria italiana e si distinse tanto da essere insignito nel 1993 del titolo di Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Tarcisio Raccagni lascia la sorella Velda, la figlia Michela e la moglie Valeria. Il funerale si tiene venerdì alle 15.30 nella chiesa dell’Osservanza di Brisighella.