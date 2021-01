Il Covid strappa alla vita lo storico farmacista e consigliere comunale

Castel Bolognese è in lutto per la scomparsa di Tullio Bolognini, storico ex farmacista dell'omonima farmacia del paese ed ex consigliere comunale. L'anziano, colpito dal Coronavirus, era in sedia a rotelle a causa di un incidente avuto in bicicletta anni fa. "Una brutta notizia per la nostra comunità - commenta il sindaco Luca Della Godenza - Tullio è stata una buona persona che ho avuto modo di conoscere e apprezzare in questi anni".

"Ho appreso la grave notizia della scomparsa di un carissimo amico - aggiunge l'ex sindaco di Castel Bolognese Franco Gaglio - Con lui ho avuto rapporti come farmacista, ma mi piace ricordarlo nel ruolo di consigliere comunale quando io ero sindaco. In raggruppamenti politici diversi, ma lui era sempre disponibile al confronto e alla collaborazione quando era necessario. Ciao Tullio, ti ricorderò sempre come un grande Repubblicano e castellano".