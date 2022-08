Colto da un malore mentre fa il bagno: muore turista in vacanza a Cervia

Tragedia in spiaggia a Cervia mercoledì pomeriggio. Erano da poco passate la 18 quando un turista tedesco di 88 anni stava facendo il bagno nel mare di fronte al bagno 216 'Gildo', sul lungomare D'Annunzio. All'improvviso i bagnini di salvataggio lo hanno visto sbracciarsi e lo hanno soccorso portandolo a riva. L'anziano era stato colto da un malore in acqua.

Arrivato sulla battigia l'uomo, che avvertiva una stretta al petto, è andato in arresto cardiaco. Subito sono iniziate le manovre di rianimazione durate circa mezz'ora, supportate dal personale del 118 giunto sul posto con ambulanza e auto medica, ma per il turista non c'è stato nulla da fare e il medico non ha potuto fare altro che dichiarare il decesso. Sul posto anche la Capitaneria di Porto.