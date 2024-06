Drammatica mattinata sulla spiaggia di Milano Marittima, dove martedì un uomo ha perso la vita dopo un bagno in mare. Il tutto si è verificato attorno alle 11.30 in uno stabilimento balneare della 17esima Traversa. Un turista, un 88enne tedesco, è andato in acqua insieme alla moglie per un bagno rinfrescante. Una volta tornato a riva, però, si è accasciato improvvisamente sul bagnasciuga.

L'anziano, in arresto cardiaco, è stato immediatamente soccorso da un bagnino poco distante, che ha subito iniziato le prime manovre di rianimazione. In breve sono arrivati sul posto anche i colleghi delle torrette limitrofe, che hanno aiutato nei soccorsi provando anche a defibrillare l'uomo, e il personale del 118 con ambulanza e auto medica.

Purtroppo, dopo i lunghi tentativi di rianimazione, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del turista. Sul posto anche la Guardia Costiera di Cervia. Sono state decisamente più fortunate le due ragazze che ieri sera hanno rischiato di annegare a Marina di Ravenna, venendo prontamente salvate da due bagnanti.

