Ungaretti lo definì "uomo di rara sensibilità": addio a Walter Della Monica, protagonista della cultura ravennate

Si è spento ieri Walter Della Monica, personaggio storico del mondo culturale e letterario ravennate. Una vita caratterizzata da un amore e una passione letteraria innati, quella stessa passione letteraria che, attraverso la sua attività culturale, ha dato un’impronta, contribuendo alla crescita e alla formazione intellettuale della propria città e di coloro che ne sono stati partecipi. Grazie al suo valore, il Centro Relazioni Culturali ha realizzato negli anni quasi 2000 incontri che hanno portato a Ravenna uomini e donne che hanno reso grande la cultura italiana. Fu anche ideatore del Trebbo poetico di Cervia, nel 1953, e da lì ha continuato un percorso culturale che, in costante evoluzione, è giunto sino ad oggi.

L’impegno nella diffusione della cultura letteraria rimarrà infatti una costante in Della Monica il quale, anche grazie all’esperienza del Trebbo, ha avuto modo di portare avanti negli anni questa sua passione. Come egli stesso era solito affermare, il Trebbo Poetico è stato una fucina di idee per le successive attività culturali, permettendogli di collaudarsi come organizzatore e dandogli l’opportunità di conoscere autori e personaggi importanti del panorama italiano. Dopo la fine del sodalizio con Toni Comello, Della Monica continuò la sua attività professionale di operatore turistico, divenendo numero uno di una catena di villaggi-vacanze sparsi nell’Adriatico e in altre parti d’Italia. L’esperienza certamente dovette rivelarsi preziosa anche per le sue successive “operazioni” culturali: accanto all’amore e alla passione letteraria che da sempre lo contraddistinguono, aveva infatti uno spiccato senso dell’organizzazione a renderlo ideatore e “regista” di alcune tra le più importanti iniziative legate alla letteratura e al giornalismo che tuttora si svolgono a Ravenna.

A Della Monica si deve infatti l’idea del "Premio Guidarello", nato nel 1972, inizialmente come strumento di promozione turistica per lanciare la formula delle “vacanze-famiglia”, creata da lui stesso, poi trasformatosi negli anni in prestigioso premio giornalistico culturale sui vari aspetti della vita sociale italiana e della Romagna. Nel 1974, ancora in attività turistica, promosse, insieme all’amico libraio Mario Lapucci, i primi “incontri letterari” del Centro Relazioni Culturali, come lui stesso battezzerà, che in principio si avvalsero della sua organizzazione turistica e che vedono oggi il coinvolgimento del Comune di Ravenna. A partire dal 1984, infatti, cessata l’attività turistica, Della Monica si dedica a tempo pieno alle iniziative del Centro, promuovendo e organizzando “incontri letterari” che ogni anno, da metà settembre ai primi di giugno, vedono convenire a Ravenna una cinquantina di relatori tra autori di saggistica varia: storici, critici letterari e d’arte, giornalisti, scienziati, poeti e narratori ecc .

Oltre alla sua attività di promozione e d’informazione letteraria vanno inoltre ricordate le sue collaborazioni con l’importante settimanale culturale “La Fiera Letteraria”, con "Il Resto del Carlino" locale e nazionale, e con altri quotidiani e periodici. Nel 1981 ha pubblicato il libro-inchiesta “I dialetti e l’Italia”; tra il 1986 e il 1988 ha curato, in collaborazione con Claudio Marabini, l’opera in tre volumi “Romagna, vicende e protagonisti”; nel 1991 ha raccolto i lavori dei primi vent’anni del "Premio Guidarello", con il titolo “Dai nostri inviati in Romagna”; e ancora, ha curato in vari volumi gli scritti di alcuni tra i più significativi autori romagnoli del secondo Novecento, quali Francesco Serantini, Dante Arfelli e Francesco Fuschini. A Walter Della Monica si deve inoltre l’idea delle “rivisitazioni storiche” sotto forma di processo, iniziate nel 1990 con Teodorico, poi continuate nel 1991 con la Setta degli Accoltellatori, Paolo e Francesca da Rimini nel 1992, ed infine il processo al Passatore nel 1993.

Nel frattempo i ricordi del Trebbo erano ancora vivi, così una lettura di poesia venne promossa proprio in occasione del processo a Paolo e Francesca, con il V canto dell’Inferno dantesco, fatta da Vittorio Sermonti, oggi maggior divulgatore dell’opus magnum dell’Alighieri. A questa iniziativa seguì, nel 1993, la lettura commentata dell’ultimo canto del Paradiso nella Basilica di San Francesco a Ravenna, accanto alla Tomba di Dante. Il risconto ottenuto indusse Della Monica a farsi promotore di un altro importante progetto: la lettura integrale della Divina Commedia, eseguita sempre da Vittorio Sermonti nella Basilica di San Francesco. Tre cantiche in tre stagioni successive che ottennero ancora una volta un successo straordinario .

Conclusa questa iniziativa Della Monica non si ferma e nel 1998 fa partire "La Divina Commedia nel mondo", nell’ambito del “Settembre dantesco”, con la partecipazione di traduttori esperti e lettori dei vari paesi. Va inoltre ricordata la sua collaborazione per la traduzione e pubblicazione in Persia dei maggiori poeti italiani del Novecento: Ungaretti, Montale, Quasimodo, Cardarelli, più un’antologia di vari altri poeti. E ancora, sempre al suo impulso e alla sue capacità organizzative si deve la serata che, ormai da molti anni a Marina di Ravenna, viene dedicata ad un poeta italiano dei più significativi, nell’ambito della rassegna "Un poeta da ricordare".

Il cordoglio della città: "Uomo di rara sensibilità"

"Ravenna gli deve tantissimo, non dimenticheremo mai la sua straordinaria lezione - lo ricorda il sindaco Michele de Pascale - Giuseppe Ungaretti a ragione lo definì uomo “di rara sensibilità” e a tanti anni questa definizione mi sembra davvero la più efficace. Ciao Walter, la tua Ravenna non smetterà mai di dirti grazie". “La scomparsa di Walter Della Monica è una immensa perdita per il mondo della letteratura e della cultura - aggiunge il sindaco di Cervia Massimo Medri - Cervia gli è particolarmente legata e debitrice per avere contribuito a dare gli albori agli eventi culturali della città con il “trebbo poetico” nel 1953 a Milano Marittima. Un’intuizione geniale insieme a Toni Comello che diede vita al progetto di portare la poesia italiana fra la gente e la lettura di testi poetici a contatto col pubblico, diffondendo la cultura letteraria, e che tuttora persiste nella forma moderna di reading e presentazioni. Walter era una persona di straordinaria umanità e accoglienza, sempre

disponibile al dialogo e al confronto. I suoi stimoli sono stati fondamentali per una crescita culturale non solo in ambito della Romagna, ma a livello nazionale. Un uomo umile e di profonda sensibilità nonostante il suo profondo sapere. A nome personale, dell’Amministrazione comunale e della città di Cervia ci stringiamo al dolore della famiglia".

Anche Confindustria Romagna esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Walter Della Monica, "intellettuale vulcanico e anima culturale della città di Ravenna e della Romagna tutta, che ha saputo valorizzare a livello internazionale con iniziative di rara caratura, abbinando sapientemente storia, letteratura, poesia e attualità. A lui l’associazione sarà per sempre grata per l’ideazione del Premio Guidarello per il giornalismo d’autore, di cui era rimasto Garante e che ha seguito fino all’ultima edizione con spirito partecipe e costruttivo. Il riconoscimento negli anni è cresciuto restando allo stesso tempo saldo sul territorio, anche grazie al suo incessante contributo, alla sua energia e al suo entusiasmo: così continuerà ad essere in onore della sua memoria".

"Apprendo con grande tristezza della scomparsa di Walter della Monica, un instancabile lavoratore della cultura - il ricordo della deputata ravennate Ouidad Bakkali - Con lui ho avuto il piacere di condividere molti progetti culturali e ho avuto l'onore di vederlo all'opera. È stata una persona generosa e mite, elegante nel pensiero e modesta nel porsi, tra i suoi tanti meriti ricordo l'aver intrapreso, prima di tanti, un fondamentale lavoro sulla Divina Commedia di Dante Alighieri e in particolare il progetto della "Commedia nel mondo" perché aveva intuito quanto il sommo poeta potesse insegnare a noi di oggi quanto il dialogo fosse importante. Più di 60 traduzioni da tutto il mondo sono arrivate grazie a lui a Ravenna, creando ponti culturali inestimabili con artisti e scrittori da tutto il mondo. Oggi Ravenna perde un grande uomo di cultura, alla sua famiglia e ai suoi cari la mia più cara vicinanza".

Anche Antonio Patuelli, Presidente della Cassa di Ravenna Spa, ricorda commosso Walter Della Monica "per l’alta cultura e le rare capacità di continua organizzazione culturale, sempre costruttiva. Mai vanaglorioso, né autocelebrativo, Della Monica è stato un grande promotore di assai qualificate e numerose iniziative culturali. L’attività professionale di Walter è stata inizialmente di organizzatore turistico negli anni cinquanta in iniziative dell’Enal, l’ente del tempo libero, ricreazione, spettacolo che nel dopoguerra aveva ereditato le funzioni di quella che era stata nel ventennio l’Opera Nazionale Dopolavoro. Walter vi ha svolto attività pioneristiche per lo sviluppo del turismo per la costa ravennate e cervese, proprio negli anni in cui si realizzò il miracolo economico che vide la riviera Adriatica di Romagna divenire la “California d’Italia”. Nel turismo, nel 1960, Della Monica allargò i suoi orizzonti realizzando la sua prima attività in proprio, quando la Cassa di Risparmio di Ravenna, che si stava convertendo in attività principalmente bancarie e dismetteva quelle accessorie, vendette la “Raven Viaggi” che aveva sede a Ravenna in via 4 novembre davanti all’attuale bar Tazza d’Oro. Della Monica e suoi due soci la rilevarono e la svilupparono realizzando la nuova ed innovativa allora unica agenzia viaggi di Ravenna, con grandi orizzonti: nacque la “Viaggi Generali” che generazioni di ravennati conobbero per qualità, efficienza e cortesia. Le attività non si limitarono a quelle consuete delle agenzie viaggi, ma svilupparono iniziative di insediamenti di villaggi turistici sulla nostra costa in modo da attirare meglio i grandi flussi soprattutto tedeschi, olandesi, francesi, svedesi e svizzeri con i quali la “Viaggi Generali” sviluppava contratti che garantivano le presenze. La “Viaggi Generali”, con Della Monica alla guida (operativissimo nel suo piccolo ufficio alla fine del salone), negli anni '80 venne ceduta quando Della Monica era già protagonista di plurime iniziative culturali, dal ’53 col primo dei “Trebbi poetici” in una delle strutture turistiche che già animava. I Trebbi proseguirono con vitalità non solo sulla costa romagnola, vedendo le presenze di prestigiosi uomini di cultura, persino del premio Nobel Eugenio Montale in un Trebbo. Della Monica ha inventato e animato per decenni il prestigioso premio Guidarello, il Centro Relazioni Culturali, con una continuità formidabile di iniziative sempre tempestive e di alto livello, ha reinventato le letture dantesche fino a ottenere il grande successo di far leggere e illustrare da Vittorio Sermonti ciascun canto dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso in memorabili serate nella Basilica di San Francesco, evocativa della vita, del funerale e della prima tomba di Dante. Insomma, quella di Walter è stata una vita per lo sviluppo culturale e civile, un esempio di alto livello".

"Ho conosciuto Walter Della Monica quando avevo 37 anni. E avrò 60 anni tra pochi giorni. Durante questi anni, sono stata molto fortunata a riuscire a conoscerlo sempre di più e vedere come stava e come pensava e come si comportava - lo ricorda invece la scrittrice iraniana Farideh Mahdavi Damghani - Era estremamente generoso per natura, disposto a fare qualsiasi cosa per chiunque. Che fosse italiano o meno. Che fosse un uomo o una donna. Finché anch'essi abbiano voluto rendere un qualche tipo di servizio e di aiuti alla cultura nel senso assoluto della parola, Egli era sempre lì per voi, per prendervi per mano e guidarvi, passo dopo passo, in quel lungo e difficile cammino. Lui era sempre lì. Sempre. Non importava cosa stavi facendo o pensando. Non importava quanta fiducia avevi nei tuoi sforzi culturali. Walter era sempre al tuo fianco per aiutarti con i suoi incoraggiamenti calorosi, le sue risate gioiose, le sue grida piene di entusiasma e di esaltazione quando c'era un nuovo progetto, una nuova idea, o una nuova traduzione. E poi ti riempiva di una moltitudine di materiali, commenti, spiegazione tecniche e ti inviava persino libri di cui avresti potuto aver bisogno nel tuo percorso verso il completamento e la perfezione. Amava tutti i poeti di tutti i tempi e viveva per loro e voleva che tutti gli altri esseri umani intorno a lui e fuori dall'Italia li conoscessero i poeti Italiani del Novecento e li amassero tanto quanto li amava lui. Tuttavia, Dante per lui, era un'altra cosa, e per decenni visse solo per Dante. Qualunque cosa facesse, la faceva per Dante. Credeva in tutte le cose che Dante gli aveva ispirato e insegnato. Per questo motivo, era diventato più che gentile, più che generoso, più che entusiasta. Voleva glorificare la vita con la poesia, con i pensieri poetici, con il comportamento poetico. Perché? Perché era un romantico nel cuore. E voleva usare il suo cuore appassionato per farci diventare esseri umani migliori. E cio, solo con la lettura e la comprensione della Poesia universale. Poesia antica, medievale o moderna. Voleva farci sentire proprio come lui. Tutti i poeti, tutti. Senza eccezione. Amava una poesia intitolata "Voglio vivere" di Esenine. Amava le poesie di Cardarelli e Ungaretti. Amava Tagore e Pessoa. E così tanti altri che ora ho perso il conto. Con il suo aiuto, ho pubblicato in Iran un'Antologia dei più grandi poeti italiani di tutti i tempi. Ho tradotto Leopardi, Petrarca, Montale, Ungaretti, Cardarelli, Quasimodo, ho tradotto il bellissimo Cantico di San Francesco. Ho continuato a tradurre tutte le opere di Dante. E dovevo i miei sforzi culturali e letterari a lui e solo a lui. Prima al mio carissimo padre che mi aveva insegnato ad amare i libri e poi a Walter Della Monica che mi ha reso quello che sono oggi. Oggi sono più che triste. Sono in profondo lutto. Ho perso il mio padre spirituale, il mio mentore, il mio amico... So che lo incontrerò di nuovo. Spero che sia nel Paradiso di Dante, dove tutti i poeti e santi e angeli e anime belle sono riuniti. Carissimo Walter, Dio sia con te. Ti ho sempre amato come mio carissimo padre spirituale. Ti amerò sempre come tale. Nessuno ti dimenticherà mai. E io non ti dimenticherò mai. Che la Misericordia di Dio sia su di voi. Dio ti benedica. Le mie più sentite condoglianze alla sua bella e amorevole famiglia. I miei pensieri sono con voi".

"Ho appreso con profondo dolore la notizia della scomparsa di Walter Della Monica, uomo di altissima cultura che ha dato davvero tanto alla nostra città - aggiunge Mauro Mambelli, presidente di Confcommercio Ravenna - La nostra è stata un’amicizia nata alla fine degli anni ’80, anche perché il Centro Relazioni Culturali, da lui diretto, è a pochi passi dal mio ristorante La Gardela. Ricordo con particolare piacere gli incontri con gli autori, e soprattutto con Vittorio Sermonti che ho ospitato innumerevoli volte nel mio ristorante. Walter era solito invitare i suoi autori e scrittori a porre la firma nel ‘libro della casa’ de La Gardela, lo considerava un gesto importante. Tra l’altro Walter era nato lo stesso anno di mia mamma Silvia Fernanda, il 1927, che considerava ‘classe di ferro’. Questo rapporto di amicizia è continuato nel tempo anche dopo aver lasciato il testimone del Centro Relazione Culturali di Casa Melandri a Francesca Masi. Walter ha seguito, tra l’altro, anche il mio percorso all’interno di Confcommercio Ravenna; prima come Presidente di Sindacato, poi come componente il Comitato di Presidenza e infine come Presidente. Mi ha sostenuto in diverse situazioni. Se ne va una figura importante e lungimirante per la nostra città, per il nostro territorio, per la Romagna: ha dato tanto a noi tutti, e mi auguro che la città, ora che non c’è più, tributi alla sua figura quello che merita e lo celebri attraverso l’intitolazione di una Piazza alla sua memoria”.