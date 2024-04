Le opere dei mosaicisti ravennati 'conquistano' la Francia: la mostra a Gradignan

Domenica scorsa si è conclusa la mostra "La Mosaique à Ravenne entre tradition et innovation", ospitata nei prestigiosi spazi della Prieurè de Cayac di Gradignan, inserita nel programma del festival "Le Printemps Italien 2024". Protagoniste dell’esposizione le opere realizzate con materiali e tecniche diverse a seconda della poetica e della ricerca di diciassette artisti che operano o si sono formati a Ravenna: Giuliano Babini, Luca Barberini, Marco Bravura, CaCo3, Marco DeLuca, Giovanni Galli, Arianna Gallo, Takako Hirai, Stefano Mazzotti, Aleksandra Miteva, Silvia Naddeo, Felice Nittolo, Marco Pellizzola, Paolo Racagni, Suzzanne Sphai, Enzo Tinarelli, Sara Vasini.

Il 5 aprile, durante l’inaugurazione, sono intervenuti il sindaco di Gradignan Michel Labardin, l'Assessore alla cultura Sana Sukkarie, la Presidente del Festival Le Printemps Italien Stefania Grockner Graziano e il curatore Sandro Malossini e per l’occasione erano presenti gli artisti Sara Vasini e Paolo Racagni. Molti i visitatori che hanno apprezzato l’esposizione nelle tre giornate di apertura, sempre accompagnati da alcuni operatori locali che hanno illustrato la mostra coadiuvati dal curatore e dagli artisti presenti. Una delegazione proveniente da Paray le Monial ha soggiornato a Gradignan due giorni per poter incontrare gli artisti presenti (Sara Vasini e Paolo Racagni) e visitare la mostra con la loro guida. Il responsabile alle Attività culturali della municipalità di Gradignan, inviato dal sindaco, è intervenuto la domenica mattina negli spazi della Prieurè de Cayac di Gradignan per congratularsi, a nome del sindaco, per la mostra e l'alto valore culturale dell'iniziativa auspicando per l'anno prossimo una nuova mostra sia organizzata e proposta dall'Italia.