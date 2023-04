Il mosaico ravennate si racconta in Germania: un approfondimento con la studiosa Judith Herrin

L’istituto italiano di Cultura di Colonia, in Germania, ha ospitato nella serata di martedì 18 aprile un evento di promozione culturale e turistica dedicato a Ravenna, città del mosaico, organizzato dal servizio Turismo del Comune di Ravenna e finanziato attraverso fondi del ministero del Turismo riservati alle città Unesco. Nel corso dell’evento la studiosa inglese Judith Herrin, massima autorità in ambito archeologico dell’età bizantina, nonché cittadina onoraria di Ravenna, ha conversato con la dirigente del servizio Turismo, Maria Grazia Marini. Il dialogo ha condotto il nutrito pubblico in un tuffo nella storia ravennate attraverso una lunga passeggiata virtuale tra i monumenti riconosciuti patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, dove non sono mancati numerosi rimandi al patrimonio naturalistico e all’offerta balneare, così come ai grandi eventi che caratterizzeranno l’offerta estiva e autunnale di Ravenna

“Queste attività di promozione in Germania – ha dichiarato l’assessore al Turismo Giacomo Costantini – sono in continuità con i progetti che conduciamo da diversi anni in questa parte di area germanofona e che hanno dato risultati sempre più rilevanti. Il mercato tedesco rappresenta un bacino importantissimo per il nostro turismo e finalmente possiamo ritornare a fare programmazione a lungo termine dopo gli anni difficili della pandemia. Questi appuntamenti si inseriscono nel progetto di valorizzazione del mosaico che ha ottenuto un cospicuo finanziamento dal ministero del Turismo e che ci permetterà di portare avanti numerose attività fino a fine 2025”.

Alla serata hanno partecipato il console generale d’Italia a Colonia Luis Cavalieri, il vice direttore del Museo romano germanico di Colonia Dirk Schmitz, la direttrice dell’Istituto italiano di cultura Jolanda Lamberti e numerosi studiosi dell’Università di Colonia, che vanta un importante dipartimento di studi bizantini. Le attività promozionali in Germania continueranno nell’ottobre 2024: sono stati infatti raggiunti accordi con le Istituzioni tedesche per l’organizzazione di una mostra della collezione delle copie dei mosaici antichi che sarà esposta presso gli spazi prestigiosi della St. Gereon Kirche in collaborazione con il Museo romano germanico per alcuni mesi.