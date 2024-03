Un falso nella mostra di Banksy? Il Comune di Cervia: "La responsabilità è dell'associazione, piena fiducia nelle indagini"

È un Banksy originale? O si tratta di un falso? A Cervia infiamma la polemica dopo l'esposto presentato alle Procure di Venezia e Ravenna da parte di Stefano Antonelli, curatore tra i massimi esperti dell'artista britannico in Italia, che contesta l'originalità di due opere in mostra all'M9 di Mestre e di una terza in mostra al Magazzino del Sale-Torre di Cervia, due eventi organizzati dall'associazione MetaMorfosi diretta da Pietro Folena, ex deputato del Pci. Sotto la lente ci sono le opere, ritenute da Antonelli non originali, "Love Rat" esposta a Cervia e “Dismaland 3D Rat” e “Dismaland Monkey Tnt” che sono invece presentate all'interno della mostra veneta. Ora le indagini delle due procure dovranno accertare se ci siano state efettivamente delle violazioni.

Le opere esposte nella mostra al Magazzino del Sale "sono di indubbio valore artistico e stanno riscuotendo un notevole successo di pubblico, rappresentando un importante momento di crescita culturale per la città e un’occasione in più da offrire ai tanti turisti nel periodo primaverile - prende posizione il Comune di Cervia in una nota - L’amministrazione comunale ha stipulato le convenzioni con MetaMorfosi Eventi Srl, prestigiosa associazione che ha organizzato le tre mostre di Cervia (nel 2022 quella di Keith Haring e nel 2023 quella di Obey, ndr). MetaMorfosi Eventi Srl, come stabilito da convenzione, ha la piena responsabilità del progetto di allestimento generale, della selezione delle opere e, pertanto, dell’autenticità e della validità delle stesse e di quanto esposto. MetaMorfosi ha deciso di ritirare l’opera contestata dalla mostra. L’amministrazione comunale ha piena fiducia nell’operato delle indagini delle autorità competenti ed evidenzia ulteriormente l’importante valore culturale e artistico della mostra".