Dalle mostre dedicate ai bambini ai nuovi allestimenti: il Mar pronto a rinnovarsi

Arriva la primvera per il Mar di Ravenna. Il museo d'arte della città sta avendo riscontri positivi dal progetto "Il MAR dei piccoli" che raggruppa le due mostre "Poetica del gioco. Roberto Papetti giocattolaio" e "Illustrazione Sonore" rivolte ai bambini e alle loro famiglie, in programma fino al 19 marzo. L'arrivo della nuova stagione potrebbe però portare altre novità per il museo. In queste settimane stanno infatti proseguendo i lavori di riqualificazione delle collezioni del museo e dal 24 marzo la sezione dedicata al contemporaneo e quella dedicata al ‘600 saranno nuovamente fruibili. La Pinacoteca del museo, nella sua veste rinnovata, riaprirà al pubblico all’inizio dell’estate 2023. Per la primavera è invece prevista l’attesa apertura del riallestimento della Collezione dei mosaici contemporanei al piano terra del museo.