Motocross, al Monte Coralli grave infortunio per il leader di campionato Jeffrey Herlings

Incidente mercoledì mattina durante le prove libere del Gran Premio Città di Faenza, settima prova del Mondiale MXGP in programma sul circuito di Monti Coralli. Il leader del campionato e quattro volte iridato Jeffrey Herlings si è ferito gravemente in una caduta, riportando una compressione al collo e alle vertebre cervicali. L'incidente, fortunatamente, non ha pregiudicato la mobilità degli arti. Soccorso con l'elimedica, è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena. Giovedì è rientrato in Belgio per ulteriori accertamenti.

Il team manager di Ktm, Dirk Grübel, ha fatto sapere che saranno necessario diverse settimane di riabilitazione. Alla vigilia della gara manfreda, Herlings vantava sessanta punti di vantaggio su Tony Cairoli, che ha subito rivolto un messaggio di pronta guarigione. La gara ha poi visto il successo di Jorge Prado. Cairoli si è piazzato al quarto posto, portandosi a ventidue punti da Herlings. Il Mondiale torna in pista domenica, sempre al Monte Coralli di Faenza, per il Gran Premio dell'Emilia Romagna.