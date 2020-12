MotoGp, Fausto Gresini ricoverato in ospedale: è positivo al Covid

Fausto Gresini è stato ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo al Covid. Il team principal della dell'omonimo team di MotoGp faentino, infatti, si è sottoposto al tampone poco prima della pausa natalizia e, dopo un primo periodo in isolamento nella sua abitazione, domenica è stato ricoverato all'ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola. Mercoledì è stato poi trasportato presso l’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna, in un reparto più attrezzato per le cure dedicate al Covid-19. Al momento le condizioni di Fausto sono continuamente monitorate.