Scongiurare il trasferimento della Motorizzazione di Ravenna a Cesena: pubblicato un avviso per la ricerca di immobili

C'è ancora una possibilità per la Motorizzazione Civile di Ravenna, che potrebbe non essere trasferita a Cesena. L'ipotesi ventilata nei mesi scorsi - con la decisione dovuta all’impossibilità di trovare nuovi locali idonei e alla luce del mancato accordo con la proprietà dell’immobile attualmente occupato in via Trieste - aveva mandato su tutte le furie un po' tutti in città. In primis i cittadini, che sarebbero stati privati di un servizio. Ma anche i 18 lavoratori che sarebbero incorsi in un trasferimento coatto in una sede fuori provincia. Tanto che nella polemica erano intervenuti i sindacati, il sindaco Michele de Pascale e il Prefetto Castrese de Rosa.

Il caso era arrivato anche al Ministero, che aveva intimato alla Direzione Generale Territoriale del Nord Est della Motorizzazione Civile di sospendere il trasferimento e di cercare una soluzione nel Ravennate. E ora pare esserci una svolta nella vicenda - o almeno un tentativo di svolta: nel quadro delle operazioni di razionalizzazione degli spazi volte a ridurre le spese, l'Ufficio della Motorizzazione Civile di Bologna (sezione di Ravenna) ha infatti pubblicato un avviso di ricerca di immobile ad uso ufficio pubblico per mantenere la sede della Motorizzazione ravennate.

I requisiti

Nell'avviso si legge che le strutture ricercate, che devono essere prive di barriere architettoniche, possono essere dislocate anche in immobili diversi. Nello specifico si vogliono individuare spazi da adibire ad uffici e sala esami che siano ubicati nel Comune di Ravenna, ma anche un piazzale da adibire a pista moto e un capannone a uso stazione di controllo veicoli che si trovino nel Comune di Ravenna o in Comuni limitrofi.

Per gli uffici ubicati nel Comune di Ravenna, si richiede una superficie minima lorda di circa 450 metri quadri comprendente: minimo 9 stanze-ufficio in grado di ospitare 18 dipendenti, anche su più piani e in tal caso con accessibilità garantita anche ai disabili per le zone aperte al pubblico (250 metri quadri circa); un locale archivio (per complessivi 120 metri quadri circa); un locale accessibile dall’esterno ad uso sportelli, con retro-sportello (50 metri quadri circa), requisito opzionale; idonei servizi igienici per gli uffici e per il pubblico a norma di legge, fruibili anche da soggetti diversamente abili; area di parcheggio antistante l’ingresso, con disponibilità di posti auto per dipendenti e pubblico (requisito opzionale). Per la sala esami ubicata nel Comune di Ravenna, è richiesta una superficie minima lorda di circa 80 metri quadri comprendente due locali ad uso aule esami (40 + 40 metri quadri circa) e iidonei servizi igienici per gli utenti ed il personale a norma di legge, fruibili anche da soggetti diversamente abili.

Per il piazzale da adibire a pista moto, che può essere anche in un Comune limitrofo a Ravenna, si cerca uno spazio aperto asfaltato da destinare a pista per l’esecuzione di prove di guida dei motocicli (1.900 metri quadri circa) che, pertanto, possa contenere i tracciati per lo svolgimento delle prove di guida dei motocicli e dei ciclomotori. Il primo tracciato per i motocicli dovrà essere ospitato in un’area rettangolare delle dimensioni minime di 13,00 x 90,00 metri; il secondo tracciato, nella immediata prossimità del precedente e non sovrapposto, dovrà essere ospitato in un’area rettangolare delle dimensioni minime di 10,00 x 32,00 metri. Il tracciato per le prove ciclomotori dovrà avere una superficie minima di 500 metri quadri e una delle due dimensioni di almeno 30,00. Per il capannone ad uso stazione di controllo veicoli, infine, viene richiesta una superficie minima lorda di 350 metri quadri circa comprendente: un immobile coperto avente dimensioni di circa 30 x 10 x 5 metri, in grado di ospitare le linee per il controllo veicoli e le attrezzature all’uopo necessarie, facilmente accessibile anche al traffico di veicoli industriali; un locale ad uso ufficio e sportello di circa 50 metri quadri; idonei servizi igienici a norma di legge, fruibili anche da soggetti diversamente abili; un'antistante area di accumulo e spazio di manovra per l’accesso e l’utilizzo del capannone da parte dei mezzi degli utenti.

Contratto di locazione per sei anni

L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare eventuali offerte di immobili di uguale destinazione urbanistica che siano caratterizzati da scostamenti non sostanziali rispetto alle dimensioni indicate, nel rispetto dei principi e delle norme vigenti in materia di razionalizzazione degli spazi e di contenimento della spesa. Saranno considerate ammissibili anche proposte di immobili o porzioni di immobili da ristrutturare o in fase di ultimazione, per i quali la proprietà si impegnati a realizzare, a propria cura e spese, le opere necessarie a rendere l'immobile conforme alle disposizioni di legge e ai requisiti richiesti, prima della stipula del contratto. Tale termine non potrà riguardare l’esecuzione delle eventuali opere strutturali di miglioramento/adeguamento sismico la cui programmazione seguirà lo specifico impegno dell’offerente, nel rispetto della normativa di settore e di quanto riportato nell'avviso. L’offerente dovrà comunque dichiarare in sede di offerta che gli interventi da apportare permettano la conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti, nonché ai requisiti dell'avviso.

L’offerta presentata sarà vincolante per i partecipanti per un periodo di almeno 12 mesi dalla scadenza del termine di ricezione. Il contratto di locazione dell’immobile ad uso ufficio avrà una durata presumibile di sei anni, eventualmente rinnovabili e comunque in base alle valutazioni svolte dall’Agenzia del Demanio in fase di nulla-osta alla stipula. L’offerta potrà riguardare: unico immobile posto nel Comune di Ravenna che comprenda uffici, sala esami, pista moto e capannone; immobile nel Comune di Ravenna che comprenda solo gli uffici; immobile nel Comune di Ravenna che comprenda solo la sala esami; immobile nel Comune di Ravenna o limitrofi che comprenda solo il capannone; “spazio” nel Comune di Ravenna o limitrofi che comprenda solo il piazzale pista moto. Nell’offerta dovrà essere indicato l’importo del canone annuo, al netto dell'Iva.

Viene segnalato, tuttavia, che l'avviso ha la finalità di porre in essere una ricerca di mercato che non vincola in alcun modo l'Amministrazione che, pertanto, si riserva l'insindacabile giudizio di non selezionare alcuna offerta, nonché la facoltà di recedere dalle trattative, senza obbligo di motivazione, qualunque sia il grado di avanzamento delle stesse.